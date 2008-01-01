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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:17 Четверг, 11 октября



В 15 часов в Москве ясная солнечная погода. Температура воздуха в административных округах: Центральном 14.. 15 градусов, Северном 14..15 градусов, Северо-восточном 13..14 градусов, Восточном 13..15 градусов, Юго-восточном 14..15 градусов, Южном 13..15 градусов, Юго-западном 14..15 градусов, Западном 14 градусов, Северо-западном 13..15 градусов.



В Зеленограде ясно, температура воздуха 14 градусов, на территории Новой Москвы ясная сухая погода, температура воздуха 14..15 градусов. / meteonovosti.ru /



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