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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:17 Четверг, 11 октября

  В 15 часов в Москве ясная солнечная погода. Температура воздуха в административных округах: Центральном 14.. 15 градусов, Северном 14..15 градусов, Северо-восточном 13..14 градусов, Восточном 13..15 градусов, Юго-восточном 14..15 градусов, Южном 13..15 градусов, Юго-западном 14..15 градусов, Западном 14 градусов, Северо-западном 13..15 градусов.

В Зеленограде ясно, температура воздуха 14 градусов, на территории Новой Москвы ясная сухая погода, температура воздуха 14..15 градусов. / meteonovosti.ru /
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комфортное место: Джелалабад

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