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Нарастание пожарной опасности на Европейской территории



ИА "Метеоновости" / 15:12 Четверг, 11 октября



Западные, северо-западные, центральные области ЕТР и большая часть Северо-Кавказского округа оказались под влиянием мощного антициклона, который распространяет свое влияние на Россию из Зарубежной Европы. Этот вихрь уже прослеживается на больших высотах, а, значит, стал высоким и малоподвижным.



Антициклон продолжает усиливаться, его влияние на погоду на вышеперечисленных территориях возрастает. Вместе с этим нарастает и пожарная опасность, поскольку осадков не ожидается до середины следующей недели. Высокая, местами чрезвычайная опасность уже отмечается в ряде областей Приволжского федерального округа, на большей части территории Северо-Кавказского округа.



Сложная пожароопасная ситуация сохранится и на юге Восточной Сибири, особенно в Тыве, в центральных и северных районах Иркутской области, на юге Забайкальского края. В этих регионах погоду также определяет высокий малоподвижный антициклон, который совершенно исключает осадки.



В погожие выходные дни многие отправятся в лес за грибами, на дачи. Хочется напомнить, что нужно быть предельно аккуратными при разведении костров, при курении, чтобы случайно брошенный окурок или спичка не стали причиной большой беды. / meteonovosti.ru /



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