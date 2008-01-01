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Новости погоды
Рекордные ливни в Приморье
ИА "Метеоновости" / 13:55 Четверг, 11 октября
10 октября на юг Приморья из Китая вышел циклон, который обрушил на регион ливневые дожди. За сутки во Владивостоке выпало 67 мм осадков, что стало новым суточным рекордом.
До этого максимальное количество осадков 10 октября во Владивостоке выпало в 1959 году и составило 35 мм.
Сильные дожди прошли и в других городах и населенных пунктах юга Приморья, местами выпало до 50 мм осадков. / meteonovosti.ru /
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