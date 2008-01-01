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В Москве в выходные Золотая осень во всей красе!



ИА "Метеоновости" / 12:55 Четверг, 11 октября



осень.



Не получилось у небесной канцелярии с нормальным "Бабьим летом", так насладимся прекрасной сухой погодой в октябре. Ее обеспечит обширный антициклон, который уже пришел в Восточную Европу, а Москва оказалась на его восточной периферии.



От законов природы никуда не деться: за длинную ночь температура будет успевать понижаться до довольно низких значений. Ясное безоблачное небо и слабый ветер будут способствовать интенсивному выхолаживанию приземного слоя воздуха. В ночь на пятницу в Москве всего 2..4 градуса, а в Подмосковье кое-где до 0 градусов, местами будут стелиться осенние радиационные туманы, в которых видимость может падать до 500 метров. Днем 11 октября атмосферное давление подрастет до 760-762 мм ртутного столба, температура в Москве при переменной облачности повысится до 12..14 градусов, по области от 10 до 15 градусов. Ветер западной четверти 3-8 м/с.



В субботу и в воскресенье за счет адвекции более теплого воздуха с запада ночи станут теплее, в Москве 5..9, в Подмосковье от 2 до 8 градусов. Днем от 12 до 17 градусов, в Москве 13..15 градусов. Максимально возможного прогрева достичь не получится из-за присутствия облачности, которую обеспечат фронты, перемещающиеся по восточной периферии антициклона и немного задевающие Подмосковье, но осадки жителям и гостям столичного региона не грозят.



Средняя за сутки температура воздуха в ближайшие выходные ожидается выше нормы на 3-4 градуса. / meteonovosti.ru /



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