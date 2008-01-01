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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:29 Четверг, 11 октября

  В 12 часов в Москве ясная солнечная погода. Температура воздуха в административных округах: Центральном 13.. 14 градусов, Северном 12..14 градусов, Северо-восточном 12..13 градусов, Восточном 12..13 градусов, Юго-восточном 13 градусов, Южном 13 градусов, Юго-западном 12..14 градусов, Западном 12..13 градусов, Северо-западном 13 градусов.

В Зеленограде небольшая облачность без осадков, температура воздуха 12 градусов, на территории Новой Москвы небольшая облачность без осадков, температура воздуха 12..14 градусов, местами порывы северо-западного ветра до 12м/с. / meteonovosti.ru /
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Факт
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местное
+13
Чт.
11 окт.
+13
Пт.
12 окт.
+14
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13 окт.
+14
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комфортное место: Гомес-Паласио

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