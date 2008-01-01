

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:29 Четверг, 11 октября



В 12 часов в Москве ясная солнечная погода. Температура воздуха в административных округах: Центральном 13.. 14 градусов, Северном 12..14 градусов, Северо-восточном 12..13 градусов, Восточном 12..13 градусов, Юго-восточном 13 градусов, Южном 13 градусов, Юго-западном 12..14 градусов, Западном 12..13 градусов, Северо-западном 13 градусов.



В Зеленограде небольшая облачность без осадков, температура воздуха 12 градусов, на территории Новой Москвы небольшая облачность без осадков, температура воздуха 12..14 градусов, местами порывы северо-западного ветра до 12м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



