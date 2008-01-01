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Север Ханты-Мансийского округа завалило снегом



ИА "Метеоновости" / 12:10 Четверг, 11 октября



Активный циклон с Баренцева моря всего за сутки переместился на север Западной Сибири. Циклон продолжает углубляться и расширять зону своего влияния. На его фронтах уже идут дожди и осадки на Урале и в Пермском крае, он затягивает в своем тылу холодный воздух все дальше на юг Уральского региона, где ожидается мокрый снег и формирование временного снежного покрова.



А на севере Ханты-Мансийского округа циклон уже насыпал снега количеством до 17 мм в эквиваленте жидкой воды. Снег там валит местами с вечера 10 октября. Температура на севере округа ожидается отрицательная даже днем, так что октябрьский снег задержится надолго, местами высота снежного покрова уже достигла 8 см. / meteonovosti.ru /



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