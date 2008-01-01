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Новости погоды

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Теплая погода на северо-западе Европейской России

ИА "Метеоновости" / 12:04 Четверг, 11 октября

  Идеальная золотая осень намечается в Северо-Западном районе. Уже накануне средняя за сутки температура воздуха оказалась выше нормальной на 4-6 градусов. И с каждым днем будет все теплее. Мощный антициклон уже заблокировал доступ холоду, обеспечил перенос более теплого воздуха из Западной Европы. Теперь он окончательно рассеет облака, и солнце сможет выполнить и перевыполнить норму по солнечному сиянию.

В выходные дни юго-западные потоки в средней и верхней тропосфере еще добавят тепла из Южной Европы, где установилась аномально теплая погода.

10 октября в Ленинградской области был зафиксирован рекорд максимальной температуры в Выборге, там температура повысилась до 15,6 градуса, что на одну десятую больше, чем значение прежнего максимума суток, зафиксированного в 1964 г.

Не исключены рекорды на северо-западе ЕТР и в последующие дни, особенно тепло будет в субботу и в воскресенье, причем в ночные часы тоже вполне тепло, от 7 до 12 градусов. И новая неделя начнется с нехарактерно теплой для середины октября погоды. / meteonovosti.ru /
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