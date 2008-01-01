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Итоги первой декады октября в Москве и Подмосковье



ИА "Метеоновости" / 11:15 Четверг, 11 октября



Первая декада в Москве оказалась теплой, на станции ВДНХ средняя температура воздуха составила 8,4 градуса, при норме 7,2 градуса.



Самое теплое начало месяца в столице было в 1999 году, когда средняя температура достигла 14,3 градуса, и в 5 днях из первых десяти сентября максимальная температура воздуха превышала 20 градусов. Даже минимальная температура до середины месяца в 1999 колебалась от 5 до 11 градусов. А в текущем месяце минимальная температура на станции ВДНХ понижалась 9 числа до -0,4 градуса.



По области самыми теплыми были северные районы: в Клину первая декада октября оказалась выше нормы на 1,4 градуса.



С начала месяца на ВДНХ выпало 30,7 мм осадков (52% месячной нормы). По области до 60% от месячной нормы осадков выпало на севере Подмосковья, а на западе количество выпавших осадков не превысило 25-30% от нормы первой декады октября.



По количеству часов солнечного сияния первая декада октября 2018 года сравнима с 2005 годом, самым щедрым на октябрьское солнце. / meteonovosti.ru /



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