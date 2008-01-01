|
|
|
Новости погоды
В Новороссийске усиливается бора
ИА "Метеоновости" / 11:04 Четверг, 11 октября
Мощный антициклон из Восточной Европы начинает медленно оседать к югу, а над Восточным Средиземноморьем активизируется циклон. Между этими вихрями над Черным морем формируется зона значительных перепадов атмосферного давления. Это - типичная ситуация для усиления ветров северо-восточных и восточных румбов на Черноморском побережье Краснодарского края и Крыма.
Чаще всего при такой синоптической ситуации самые сильные ветры отмечаются в районе Новороссийска, что обусловлено особенностями географического положения и окружающего рельефа. В этом районе даже есть название для сильных холодных ветров северо-восточного направления: новороссийская бора.
В минувшие сутки в районе Новороссийска уже отмечались порывы ветра силой до 21 м/с. Ветер в течение дня 11 октября может немного ослабевать, но 12 октября бора снова усилится, порывы северо-восточного ветра достигнут штормовых значений: 25-28 м/с. Сильный северо-восточный ветер на Черноморском побережье Краснодарского края сохранится и 13 октября.
12 и 13 октября сильный, холодный ветер будут отмечаться на южном побережье Крыма, а также в районе Севастополя и Керчи. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.