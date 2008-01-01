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В Новороссийске усиливается бора



ИА "Метеоновости" / 11:04 Четверг, 11 октября



Мощный антициклон из Восточной Европы начинает медленно оседать к югу, а над Восточным Средиземноморьем активизируется циклон. Между этими вихрями над Черным морем формируется зона значительных перепадов атмосферного давления. Это - типичная ситуация для усиления ветров северо-восточных и восточных румбов на Черноморском побережье Краснодарского края и Крыма.



Чаще всего при такой синоптической ситуации самые сильные ветры отмечаются в районе Новороссийска, что обусловлено особенностями географического положения и окружающего рельефа. В этом районе даже есть название для сильных холодных ветров северо-восточного направления: новороссийская бора.



В минувшие сутки в районе Новороссийска уже отмечались порывы ветра силой до 21 м/с. Ветер в течение дня 11 октября может немного ослабевать, но 12 октября бора снова усилится, порывы северо-восточного ветра достигнут штормовых значений: 25-28 м/с. Сильный северо-восточный ветер на Черноморском побережье Краснодарского края сохранится и 13 октября.



12 и 13 октября сильный, холодный ветер будут отмечаться на южном побережье Крыма, а также в районе Севастополя и Керчи. / meteonovosti.ru /



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