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Новости погоды

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На Урале похолодание, дожли, сильный ветер

ИА "Метеоновости" / 10:28 Четверг, 11 октября

  На Урале погода начала портиться минувшей ночью: Средний и Южный Урал оказались в зоне действия циклонического вихря, ныряющего с северо-востока ЕТР на юг Тюменской области. К вечеру 11 октября большая часть территории Свердловской и Челябинской областей окажутся уже в тыловой, холодной части циклона под сильными, пронизывающими ветрами северо-западного направления.

В зоне действия атмосферных фронтов циклона начались дожди, к вечеру осадки начнут переходить в мокрый снег. Ветер в порывах уже достигает силы 12-15 м/с. Ожидается его усиление до 20-25 м/с.

Дальнейшее ухудшение погодных условий в регионе ожидается 12 октября, когда осадки в виде мокрого снега усилятся, температура воздуха заметно понизится и упадет до слабоотрицательных значений. Местами не исключено формирование временного снежного покрова.

Холодная ветреная погода с отрицательной температурой воздуха сохранится на Среднем и Южном Урале и в выходные дни. / meteonovosti.ru /
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