

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:14 Четверг, 11 октября



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 13..15, по области 10..15 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 759 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 55%.



В Москве и области продолжится период умеренно теплой и комфортной погоды, благоприятной для большинства людей. Однако, колебания атмосферного давления на его повышенном фоне могут спровоцировать ухудшение самочувствия у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. В первую очередь, в группе риска лица, у которых есть предрасположенность к спастическим реакциям. Специалисты рекомендуют держать всегда под рукой необходимые лекарственные препараты, назначенные лечащим врачом. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



