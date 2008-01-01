Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:22 Среда, 10 октября
В 15 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 14 градусов, Северном 13..14 градусов, Северо-восточном 13..14 градусов, Восточном 13..14 градусов, Юго-восточном 13..14 градусов, Южном 13..14 градусов, Юго-западном 13..14 градусов, Западном 12..14 градусов, Северо-западном 13..14 градусов.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха 14 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 13..14 градусов, местами порывы юго-западного ветра до 13м/с. / meteonovosti.ru /