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Новости погоды

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В Новороссийске начинается бора

ИА "Метеоновости" / 14:28 Среда, 10 октября

  Новороссийск знаменит своими сильными ветрами, называемыми борой. Бора в городе возникает, когда холодный атмосферный фронт подходит к Маркотхскому хребту с северо-востока. Холодный воздух переваливается через невысокий хребет и при движении к морю приобретает огромную скорость. Этот ветер вызывает на море сильное волнение, нередко приводит к разрушениям в прибрежной полосе. Бора характерна для холодного сезона. И начинается, как правило, в октябре.

12 октября в Краснодарском крае погоду будет определять антициклон, существенных осадков не ожидается, а ветер в порывах будет достигать 20 м/с, в районе Новороссийска скорость северо-восточного ветра в порывах составит 25-28 м/с. Штормовой ветер сохранится и 13 октября. Температура воздуха ночью 11..15 градусов, местами до 7, днем тепло, 19..24, но из-за сильного ветра будет казаться, что на улице прохладнее. / meteonovosti.ru /
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