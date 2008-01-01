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Новости погоды

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В Москве осенние туманы

ИА "Метеоновости" / 14:13 Среда, 10 октября

  Антициклон, занявший Центральный район, поддерживает здесь довольно теплую погоду без осадков. Но, несмотря на то, что температура воздуха заметно превышает привычные показатели, осень уже ощущается. Ведь ночи стали не такими теплыми, да и разница между ночной и дневной температурой весьма существенна. Днем 11 октября термометры покажут 10..15 градусов, а ночь на 12 октября столицу и область окутают туманы. Ведь воздух остынет до 0..+5 градусов. Из-за резкого выхолаживания воздуха над Москвой и областью сгустятся туманы видимостью 500-1000 м. Но днем от них не останется и следа, ведь будет малооблачно и тепло, 10..15 градусов. / meteonovosti.ru /
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