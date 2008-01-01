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Ненастный циклон приближается к Магаданской области



ИА "Метеоновости" / 13:44 Среда, 10 октября



В Магаданской области погодные условия определяет антициклон, погода в регионе спокойная. Но уже совсем скоро ожидается резкое ухудшение погодных условий. 12 октября влияние на погоду начнет оказывать циклонический вихрь с юга - два циклона, один со стороны Японии, другой, кружащий над Приморьем, объединятся. И этот глубокий циклон выйдет сначала на Камчатку, а 13 октября распространит влияние на Магаданскую область, где пройдет снег различной интенсивности, на побережье с дождем, местами сильный снег с дождем. Ожидается ветреная погода, порывы ветра будут достигать 12-17 м/с. Ночью в восточных районах +4..-1 градуса, при прояснении до -10, днем +2..+7; в континентальной части в ночные часы -2..-7, при прояснении до -15 градусов, днем 0..-5. / meteonovosti.ru /



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