Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
10 октября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Ханты-Мансийский округ залило дождям

ИА "Метеоновости" / 13:26 Среда, 10 октября

  Сильные дожди обрушились на Ханты-Мансийский автономный округ. Осадки были связаны с циклоническим вихрем, пришедшим с Урала, и его атмосферными фронтами. Днем 9 и в ночь на 10 октября на большей части территории округа прошли дожди, местами сильные. В Когалыме за неполные 10 часов выпало до 44 мм небесной влаги, что немного меньше месячной нормы.

11 октября погодные условия в Ханты-Мансийском округе изменятся. Циклонический вихрь углубится за счет объединения с североатлантическим циклоном, и отправится далее на северо-восток. Температура воздуха понизится. Ночью -2..+3, при прояснениях до -7 градусов, днем 4..9, местами до -1. При облачной с прояснениями погоде пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах порывы ветра достигнут 12-17 м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+11
Чт.
11 окт.
+13
Пт.
12 окт.
+14
Сб.
13 окт.
+14
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Абадан		 -13
Доусон

некомфортное место: Абердин
комфортное место: Фресно

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100