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Ханты-Мансийский округ залило дождям



ИА "Метеоновости" / 13:26 Среда, 10 октября



Сильные дожди обрушились на Ханты-Мансийский автономный округ. Осадки были связаны с циклоническим вихрем, пришедшим с Урала, и его атмосферными фронтами. Днем 9 и в ночь на 10 октября на большей части территории округа прошли дожди, местами сильные. В Когалыме за неполные 10 часов выпало до 44 мм небесной влаги, что немного меньше месячной нормы.



11 октября погодные условия в Ханты-Мансийском округе изменятся. Циклонический вихрь углубится за счет объединения с североатлантическим циклоном, и отправится далее на северо-восток. Температура воздуха понизится. Ночью -2..+3, при прояснениях до -7 градусов, днем 4..9, местами до -1. При облачной с прояснениями погоде пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах порывы ветра достигнут 12-17 м/с. / meteonovosti.ru /



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