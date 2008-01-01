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Новости погоды
В Средиземноморье необыкновенно тепло, но с дождями
ИА "Метеоновости" / 12:48 Среда, 10 октября
Необыкновенно теплая осень радует жителей Европы. В этом году и бархатный сезон на курортах Средиземного моря длится более обычного. И в середине октября можно купаться, а в отдельные дни и загорать.
11 октября восточное побережье Испании окажется во власти небольшого циклона с юго-востока и его атмосферных фронтов. Без дождей и ветра не обойтись, температура воздуха превысит привычные значения на 3-4 градуса. А затем в западном средиземноморье скажется влияние мощного атлантического циклона. Повсюду усилится ветер, порывы могут достигать 20-25 м/с, и море "заштормит".
В Португалии и во Франции дождливо, но тепло, 22..27 градусов. Такая же температура в Италии, а дожди здесь если и соберутся, то небольшие. В странах бывшей Югославии осадков не ожидается, максимальная температура воздуха 21..26 градусов. В Греции солнечно без осадков, днем 20..25 градусов, но в отдельные дни ветрено.
Ближе к выходным погода на юге Европы улучшится, облаков и осадков станет гораздо меньше, а тепло останется. И температура воды в Средиземном море довольно высокая: в западной половине 23-24 градуса, у берегов Туниса 25 градусов, в восточной половине акватории 26..27 градусов. / meteonovosti.ru /
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