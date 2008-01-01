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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:39 Среда, 10 октября

  В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 11..12 градусов, Северном 10..12 градусов, Северо-восточном 10..12 градусов, Восточном 11 градусов, Юго-восточном 10..12 градусов, Южном 11..12 градусов, Юго-западном 11 градусов, Западном 10..11 градусов, Северо-западном 11 градусов.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 11 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 10..12 градусов. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+11
Чт.
11 окт.
+13
Пт.
12 окт.
+14
Сб.
13 окт.
+14
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Абадан		 -13
Доусон

некомфортное место: Абердин
комфортное место: Фресно

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