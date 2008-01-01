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Новости погоды

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Сильный ветер на Кольском полуострове

ИА "Метеоновости" / 12:19 Среда, 10 октября

  Погодные условия на Кольском полуострове стремительно меняются. Мурманская область оказалась во власти очередного циклонического вихря с Северной Атлантики. Атмосферное давление в регионе резко падало, а затем начало расти. Сначала на полуострове погоду определял барический гребень, после его сменил циклонический вихрь, но и циклон пробудет здесь не долго. Уже 11 октября уступит место антициклону.

9 октября на арктическом побережье ветер в порывах усиливался до 27 м/с, да и сегодня, 10 октября, в Мурманской области ветрено. 11 октября при переменной облачности местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, на севере области ветер в порывах будет усиливаться до 11-16 м/с, температура воздуха ночью -4..+1 градус, при прояснениях до -6, днем +1..+6. Утром на дорогах будет скользко - образуется гололедица. / meteonovosti.ru /
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