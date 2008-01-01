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Поздние грозы в Приморье



ИА "Метеоновости" / 11:26 Среда, 10 октября



Минувший день, 9 октября, запомнился жителям Приморья сильными дождями и грозами. Количество осадков в отдельных районах достигало 24 мм. Осенью и сильные дожди - большая редкость для Приморья. Не говоря о грозах. Грозы отмечались во Владивостоке и в Находке. На юге Приморского края это явления наблюдают не часто, около 9 в год, а в октябре, согласно многолетним наблюдениям, случается, в среднем, 1 день с грозой. Грозовые дожди в регионе были связаны с циклоническим вихрем, пришедшим с юга, и его атмосферными фронтами.



Уже ночью 11 октября Приморье окажется в тыловой части циклона. Температура понизится до 9..14 градусов, по северу до 5..10. В ночные часы возможен сильный дождь. Днем дождь ослабеет и пройдет лишь в отдельных районах, на побережье ветер в порывах усилится до 13-18 м/с. / meteonovosti.ru /



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