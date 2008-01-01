

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:54 Среда, 10 октября



Погода столичного региона продолжает баловать москвичей погожими деньками. Средняя температура воздуха в предыдущие сутки вновь оказалась выше нормы, но не настолько, чтобы стать рекордной. Самыми теплыми эти дни остаются в 1915, 1966, 1991 и 1999 годах, когда максимальная температура преодолевала двадцатиградусную отметку. В текущем октябре подобного не наблюдалось.



С сегодняшнего дня все суточные рекорды максимальной температуры уже не дотягивают до отметки в +20 градусов и самой высокой температурой когда-либо наблюдавшейся 10 октября, остается значение +19.6, наблюдавшееся в далеком 1896 году. Уже более ста лет подобного тепла в Москве не случалось.



Самая холодная ночь этих суток отмечалась еще раньше, в 1882 году воздух под утро остыл до -7 градусов. Но и такие морозы Москву пока минуют.



В прошлом году в это время день был дождливым и почти без суточного хода. Ночью температура составила +7.1 градуса, а днем повысилась лишь до +10. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



