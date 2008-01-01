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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:54 Среда, 10 октября

  Погода столичного региона продолжает баловать москвичей погожими деньками. Средняя температура воздуха в предыдущие сутки вновь оказалась выше нормы, но не настолько, чтобы стать рекордной. Самыми теплыми эти дни остаются в 1915, 1966, 1991 и 1999 годах, когда максимальная температура преодолевала двадцатиградусную отметку. В текущем октябре подобного не наблюдалось.

С сегодняшнего дня все суточные рекорды максимальной температуры уже не дотягивают до отметки в +20 градусов и самой высокой температурой когда-либо наблюдавшейся 10 октября, остается значение +19.6, наблюдавшееся в далеком 1896 году. Уже более ста лет подобного тепла в Москве не случалось.

Самая холодная ночь этих суток отмечалась еще раньше, в 1882 году воздух под утро остыл до -7 градусов. Но и такие морозы Москву пока минуют.

В прошлом году в это время день был дождливым и почти без суточного хода. Ночью температура составила +7.1 градуса, а днем повысилась лишь до +10. / meteonovosti.ru /
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Доусон

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