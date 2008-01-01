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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:14 Среда, 10 октября



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 13..15, по области 10..15 градусов. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 752 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 55%.



В Москве и области комфортная погода, которая не должна вызывать заметные метеопатические реакции, содержание кислорода в воздухе оптимальное. Однако высокий фон атмосферного давления в сочетании с возмущенным геомагнитным фоном будет формировать погоду спастического типа, которая неблагоприятна для тех, кто страдает гипертонией, неустойчивыми сосудистыми реакциями (вегето-сосудистой дистонией), а также перенесших инфаркт или инсульт. У них возможны сильные головные боли, боли в области сердца. Возмущенный геомагнитный фон может оказать негативное влияние на психо-эмоциональный статус людей. У них не исключено снижение внимания, слабость, раздражение. Специалисты рекомендуют - не дожидаясь ухудшения самочувствия, следует заранее прибегнуть к лекарственным препаратам, рекомендованным лечащим врачом. / meteonovosti.ru /



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