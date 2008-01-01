

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:26 Вторник, 9 октября



Погоду в Москве и области будет определять область высокого атмосферного давления. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 6..8 градусов, по области 4..9 Ветер юго-западный, 2-7м/с. Относительная влажность воздуха около 50%. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



