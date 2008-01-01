Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
9 октября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:22 Вторник, 9 октября

  В 15 часов в Москве облачная погода с прояснениями без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 10 градусов, Северном 9..10 градусов, Северо-восточном 9..10 градусов, Восточном 9..10 градусов, Юго-восточном 9..10 градусов, Южном 9..10 градусов, Юго-западном 9..10 градусов, Западном 9 градусов, Северо-западном 9..10 градусов.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 9 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 9 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+9
Ср.
10 окт.
+12
Чт.
11 окт.
+14
Пт.
12 окт.
+12
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Абадан		 -18
Доусон

некомфортное место: Арлингтон
комфортное место: Бабаюрт

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100