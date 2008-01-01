Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
9 октября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На европейском юге - бархатный сезон

ИА "Метеоновости" / 13:25 Вторник, 9 октября

  Заморозки, нагрянувшие в южные районы европейской территории в конце первой декады октября, отпугнули припозднившиеся отдыхающих. Температура воздуха в воздухе и на поверхности почвы в Ростовской и Волгоградской областях, а также в более южных Краснодарском, Ставропольском краях и Адыгее понижалась до 0,-3 градусов. Но пора холодных утренников миновала. Прошедшей ночью лишь в Волгорадской области температура была отрицательная, до -2 градусов, на остальной территории она сохранила положительные значения.

В текущие дни в регион начала поступать более теплая воздушная масса с юга и до прихода нового антициклона, при котором интенсивность ночного выхолаживания велика, заморозков не ожидается. Температура ночью от 7 до 12 градусов и лишь местами она понизится до небольших положительных значений, до 1:5 градусов. Днем воздух прогреется до 17..22 градусов, а по югу, в том числе на черноморском побережье ожидается 21..26 градусов. При этом на большей части территории осадков не ожидается.

Температура воды в Черном море, у побережья Краснодарского края еще довольно высока, от 21 до 23 градусов, так что принять морские ванны вполне реально.

 / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+9
Ср.
10 окт.
+12
Чт.
11 окт.
+14
Пт.
12 окт.
+12
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Абадан		 -14
Доусон

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Палм-Спрингс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100