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На европейском юге - бархатный сезон



ИА "Метеоновости" / 13:25 Вторник, 9 октября



Заморозки, нагрянувшие в южные районы европейской территории в конце первой декады октября, отпугнули припозднившиеся отдыхающих. Температура воздуха в воздухе и на поверхности почвы в Ростовской и Волгоградской областях, а также в более южных Краснодарском, Ставропольском краях и Адыгее понижалась до 0,-3 градусов. Но пора холодных утренников миновала. Прошедшей ночью лишь в Волгорадской области температура была отрицательная, до -2 градусов, на остальной территории она сохранила положительные значения.



В текущие дни в регион начала поступать более теплая воздушная масса с юга и до прихода нового антициклона, при котором интенсивность ночного выхолаживания велика, заморозков не ожидается. Температура ночью от 7 до 12 градусов и лишь местами она понизится до небольших положительных значений, до 1:5 градусов. Днем воздух прогреется до 17..22 градусов, а по югу, в том числе на черноморском побережье ожидается 21..26 градусов. При этом на большей части территории осадков не ожидается.



Температура воды в Черном море, у побережья Краснодарского края еще довольно высока, от 21 до 23 градусов, так что принять морские ванны вполне реально.



/ meteonovosti.ru /



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