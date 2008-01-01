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Температурные рекорды России



ИА "Метеоновости" / 13:10 Вторник, 9 октября



Северные районы Восточной Сибири отличились в прошедшие сутки не только сильными осадками и метелями. В этих районах с первых чисел октября сохраняется аномально теплая погода. Среднесуточная температура воздуха значительно превышает норму. В понедельник положительная аномалия на всей территории Красноярского края составила 4-12 градусов. Причем самые большие величины аномалии отмечались в северных районах, в Эвенкии и на Таймыре.



И вновь не обошлось без температурных рекордов. Они были зарегистрированы даже за Полярным кругом. Так, на острове Диксон максимальная температура составила +7.1 (предыдущий рекорд 4.5 был установлен в 1944 году). В Хатанге новый суточный рекорд +12.5 (предыдущий +8.9 удерживался с 1949 года). В Туруханске потеплело до +14.4, что также стало рекордом (предыдущий +9.2 отмечался в 1964 году), в Туре, сибирском полюсе холода, новое значение рекорда - +14.2 (предыдущий рекорд +11.2 удерживался с 1932 года).



Отличилась рекордом и самая крайняя северная точка России - мыс Челюскин, где 8 октября зарегистрирован новый температурный рекорд со значением +2.8 (предыдущий был установлен в 2009 году, +1.1 градус)



В ближайшее время аномально теплая погода в Красноярском крае сохранится, причем центр теплого очага по-прежнему будет формироваться в северных районах. / meteonovosti.ru /



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