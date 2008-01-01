Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
9 октября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Температурные рекорды России

ИА "Метеоновости" / 13:10 Вторник, 9 октября

  Северные районы Восточной Сибири отличились в прошедшие сутки не только сильными осадками и метелями. В этих районах с первых чисел октября сохраняется аномально теплая погода. Среднесуточная температура воздуха значительно превышает норму. В понедельник положительная аномалия на всей территории Красноярского края составила 4-12 градусов. Причем самые большие величины аномалии отмечались в северных районах, в Эвенкии и на Таймыре.

И вновь не обошлось без температурных рекордов. Они были зарегистрированы даже за Полярным кругом. Так, на острове Диксон максимальная температура составила +7.1 (предыдущий рекорд 4.5 был установлен в 1944 году). В Хатанге новый суточный рекорд +12.5 (предыдущий +8.9 удерживался с 1949 года). В Туруханске потеплело до +14.4, что также стало рекордом (предыдущий +9.2 отмечался в 1964 году), в Туре, сибирском полюсе холода, новое значение рекорда - +14.2 (предыдущий рекорд +11.2 удерживался с 1932 года).

Отличилась рекордом и самая крайняя северная точка России - мыс Челюскин, где 8 октября зарегистрирован новый температурный рекорд со значением +2.8 (предыдущий был установлен в 2009 году, +1.1 градус)

В ближайшее время аномально теплая погода в Красноярском крае сохранится, причем центр теплого очага по-прежнему будет формироваться в северных районах. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+9
Ср.
10 окт.
+12
Чт.
11 окт.
+14
Пт.
12 окт.
+12
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Абадан		 -14
Доусон

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Палм-Спрингс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100