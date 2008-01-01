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Новости погоды

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Обзор сибирской погоды

ИА "Метеоновости" / 12:43 Вторник, 9 октября

  Большинстве районов Сибири окутаны паутиной атмосферных фронтов мощного североатлантического циклона. На севере Таймыра заметают метели и дуют штормовые ветра. В минувшие сутки на полуострове мела метель при ветре до 30 м/с, а на островах порывы ветра достигали 33 м/с. На юге полуострова снег переходит в дождь и за понедельник и ночь на вторник здесь налило до 21 мм осадков. Сильные дожди отмечались и в Туруханском районе. Октябрьская копилка осадков пополнилась здесь на 28 мм.

Южные районы Сибири оставались под влиянием антициклона, и существенных осадков не отмечалось.

Но уже сегодня и в ближайшие сутки владения антициклона потеснит циклонический вихрь. Накануне он прошелся сильным дождем по Среднему Уралу, в Свердловской области выпало до 24 мм осадков, которые сопровождались порывами ветра до 22 м/с. За сутки циклон преодолеет расстояние от Ханты-Мансийского а.о. до Туруханского района, щедро поливая проходящие земли дождями, а уже в четверг окажется над западными районами Якутии, где также пройдут дожди разной интенсивности. А в южных районах восстановит свое влияние антициклон и погода улучшится. / meteonovosti.ru /
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