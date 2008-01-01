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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:33 Вторник, 9 октября

  В 12 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 8..9 градусов, Северном 8..10 градусов, Северо-восточном 8..9 градусов, Восточном 8..9 градусов, Юго-восточном 8..9 градусов, Южном 8..9 градусов, Юго-западном 8 градусов, Западном 7..9 градусов, Северо-западном 8..9 градусов.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 7..8 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 7..9 градусов. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+9
Ср.
10 окт.
+12
Чт.
11 окт.
+14
Пт.
12 окт.
+12
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тёплое место: холодное место:
+43
Абадан		 -14
Доусон

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Палм-Спрингс

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