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Новости погоды
В Приазовье по-летнему тепло
ИА "Метеоновости" / 12:33 Вторник, 9 октября
Солнечный антициклон, пожаловавший в южные районы европейской территории, оказал благотворное влияние и на погоду наших западных соседей. Понельник в большинстве областей Украины выдался солнечным и очень теплым. В восточной половине страны, оказавшейся вблизи центра антициклона, а также в Киевской области, температура воздуха достигла отметки в +20 градусов, а в областях, прилежащих к Черному и Азовскому морям, даже превысила ее.
В отдельных городах максимальная температура установила новые суточные рекорды. Так, городом-рекордсменом стал Мариуполь, расположенный в Донецкой области, на юго-востоке Украины, на берегу Азовского моря.
Температура воздуха повысилась здесь до +23 градусов, оставив предыдущий рекорд со значением +22.5 градусов в 1994 году.
До 23 градусов температура повышалась и в большинстве городов Молдовы.
В ближайшие дни аномально теплая погода у наших западных соседей сохранится. / meteonovosti.ru /
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