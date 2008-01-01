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Неблагоприятная погода на Европейском севере



ИА "Метеоновости" / 11:59 Вторник, 9 октября



погода здесь налицо: осадки, порывистый ветер и прохлада.



Центры циклонов перемещаются по арктическим морям, но атмосферные фронты, с ними связанные, дотягиваются даже до северных областей Центрального округа. Вглубь России дорогу циклонам преграждает солнечный антициклон. Он следует из Западной Европы, но уже из более южных районов. Противостояние этих двух крупных барических образований началось еще в сентябре и продолжается по сегодняшний день с кратковременным нарушением их сферы деятельности.



На Кольском полуострове почти ежедневно идет дождь вперемежку с мокрым снегом при температуре мало меняющейся в течение суток, от -2 до +3 градусов. В Архангельске теплее всего на пару градусов и ни одного дня не было без осадков. В Карелии лишь первые два дня октября порадовали теплом, а в дальнейшем температура стала отставать от нормы на 1-4 градуса. Неустойчивая погода и в Северной столице: ночная температура колеблется от -1 до +9 градусов, а днем лишь в отдельные дни ненамного превышает десятиградусную отметку, в остальные дни даже не достигает и ее.



И начало текущей недели в северной половине европейской территории было ветреным, порывы местами достигали 20 м/с, а в районе Новой Земли Архангельской области до 27 м/с. Прошли осадки разной интенсивности, самыми сильными, в виде дождя и снега, они были в Республике Коми - до 27 мм. Ненастная зона задела и Центральный округ, в Костромской области выпало до 10 мм осадков.



В ближайшие сутки один из центров этого циклона приблизится к материковой части России, и его влияние на северные районы усилится. Ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, местами они могут быть сильными, ветер усилится до 13-18 м/с. При этом температура воздуха повысится, ее среднесуточное значение станет немного выше нормы. / meteonovosti.ru /



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