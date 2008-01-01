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Первые "минусы" в Москве



ИА "Метеоновости" / 11:23 Вторник, 9 октября



Текущий октябрь радует москвичей хорошей погодой. Вплоть до ночи 9 октября минимальная температура в столице в этом месяце понижалась лишь до небольших положительных значений, а нулевой отметки не достигала.



Но минувшая ночь напомнила жителям столичного региона о приближающейся зиме. Впервые за месяц температура воздуха в Москве преодолела нулевую отметку в сторону отрицательных значений. В большинстве районов города был зафиксирован "минус", а самой низкой температура была в районе Бутово - -2.3 градуса. На опорной метеостанции города, ВДНХ, под утро воздух остыл до -0.6 градусов.



По области повсеместно температура была отрицательная, а холоднее всего было на востоке Подмосковья, в Черустях до -4.8 градусов, в Электростали до -3.6 градусов. / meteonovosti.ru /



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