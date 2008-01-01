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На Сахалине ливни и грозы



ИА "Метеоновости" / 10:16 Вторник, 9 октября



Юг Дальневосточного округа продолжают бороздить ненастные циклоны. Центр очередного вихря в понедельник кружил над югом Амурской области, а уже во вторник перебрался в центральные районы Хабаровского края, где и проявил себя дождями разной интенсивности. Они прошли в большинстве районов края, за исключением крайнего севера, а сильными были в центральных и южных районах. Местами за день понедельника и ночь вторника выпало до 23 мм осадков.



Холодный атмосферный фронт, связанный с циклоном протянулся на восток, охватив своим влиянием Сахалин. Здесь также начало недели было дождливым, выпало до 28 мм осадков, а местами, например в Южно-Сахалинске, отмечались и грозы.



Сегодня влияние циклона скажется на погоде северных районов Хабаровского края. Пройдут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. А уже в среду циклон сместится в Охотское море и его влияние ослабеет.



Но к южным районам Дальневосточного округа приближается очередной вихрь. На этот раз - из восточных провинций Китая. К середине недели он ухудшит погоду в Приморском крае. В южной половине края ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, усиление ветра до 22 м/с. / meteonovosti.ru /



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