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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:57 Вторник, 9 октября

  В столичном регионе продолжается период золотой осени. Сегодняшний день, 9 октября, обещает москвичам и гостям столицы комфортную сухую погоду, которую сформирует погожий антициклон. Атмосферное давление заметно подрастет и будет повышенным, но не рекордным. Среднесуточная температура воздуха окажется близкой к климатической норме, а днем воздух прогреется до 10..12 градусов.

В целом ожидается характерная для этих дней погода, а значит температурные рекорды для 9 октября и рекорд осадков так и останутся в летописи погоды в 20-м веке.

Самым теплым этот день был в 1929 году, когда воздух в столице прогрелся до +22,2 градусов. Холоднее всего ночью 9 октября было в 1945 году - температура понижалась до -7,8 градусов.

Наибольшее количество осадков этот день выпало в 2009 году, 41 мм осадков. / meteonovosti.ru /
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