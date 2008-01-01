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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:57 Вторник, 9 октября



В столичном регионе продолжается период золотой осени. Сегодняшний день, 9 октября, обещает москвичам и гостям столицы комфортную сухую погоду, которую сформирует погожий антициклон. Атмосферное давление заметно подрастет и будет повышенным, но не рекордным. Среднесуточная температура воздуха окажется близкой к климатической норме, а днем воздух прогреется до 10..12 градусов.



В целом ожидается характерная для этих дней погода, а значит температурные рекорды для 9 октября и рекорд осадков так и останутся в летописи погоды в 20-м веке.



Самым теплым этот день был в 1929 году, когда воздух в столице прогрелся до +22,2 градусов. Холоднее всего ночью 9 октября было в 1945 году - температура понижалась до -7,8 градусов.



Наибольшее количество осадков этот день выпало в 2009 году, 41 мм осадков. / meteonovosti.ru /



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