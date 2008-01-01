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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 04:52 Вторник, 9 октября



Предстоящим днем погоду в Москве и в Подмосковье будет определять погожий антициклон, который усилил свое влияние с запада. Атмосферное давление еще подрастет и в середине дня составит 757 мм рт ст., а это почти на 10 единиц выше нормального. При переменной облачности, осадков не ожидается. В послеполуденные часы воздух в столице прогреется до 10..12, по области до 8..13 градусов. Ветер юго-западных румбов подует со скоростью 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха около 50%.



Основным неблагоприятным фактором в столице и области, влияющим на самочувствие метеозависимых людей, станет повышенный фон атмосферного давления. Прежде всего, ухудшение самочувствия могут почувствовать гипертоники и те, кто перенес инфаркт или инсульт. В переходные сезоны рекомендуется поддерживать организм витаминами, готовиться к предстоящим холодам и вести здоровый образ жизни. Сюда относится: правильное питание, спорт, закаливание, отдых, сон. Также нужно принимать дополнительные комплексы витаминов и минералов. Положительное действие окажут зеленый чай, мелисса, солодка и куркума. / meteonovosti.ru /



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