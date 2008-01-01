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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:27 Понедельник, 8 октября



Погоду в Москве и области будет определять северо-восточная периферия антициклона. Атмосферное давление продолжит расти, при небольшой облачности в столичном регионе без осадков. Температура воздуха в Москве 5..7 градусов, по области 3..8. Ветер северо-западный, 5-10м/с. / meteonovosti.ru /



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