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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:27 Понедельник, 8 октября
Погоду в Москве и области будет определять северо-восточная периферия антициклона. Атмосферное давление продолжит расти, при небольшой облачности в столичном регионе без осадков. Температура воздуха в Москве 5..7 градусов, по области 3..8. Ветер северо-западный, 5-10м/с. / meteonovosti.ru /
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