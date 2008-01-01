Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:23 Понедельник, 8 октября
В 12 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 8 градусов, Северном 8..9 градусов, Северо-восточном 8..9 градусов, Восточном 7..9 градусов, Юго-восточном 7..9 градусов, Южном 7..8 градусов, Юго-западном 7..9 градусов, Западном 7..8 градусов, Северо-западном 7..8 градусов.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха 8 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 7..9 градусов, местами порывы ветра до 15м/с. / meteonovosti.ru /