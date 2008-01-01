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Где в России уже лег снег



ИА "Метеоновости" / 13:03 Понедельник, 8 октября



погоды на зимний режим, который ассоциируется у нас с выпадением снега. Обычно, первыми "зиму" встречают районы Дальнего Востока и северные территории России. Не стал исключением и текущий год.



На сегодняшний день снежный покров прикрыл землю большей части Магаданской области (за исключением побережья), западные районы Чукотки, север и северо-восток Якутии. Максимальная высота снега наблюдается в континентальных районах Магаданской области и составляет 24-27 см, местами до 70 см. На Чукотке и в Якутии снега не так много, от 3 до 16 см.



Снежный покров сформировался также в Забайкальском крае - на севере высотой 9-20 см, на востоке 1-3 см, в горах 5-10 см. Но он еще может растаять, так как волны тепла в Забайкалье еще вполне вероятны. / meteonovosti.ru /



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