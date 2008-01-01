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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:30 Понедельник, 8 октября



В 12 часов в Москве облачно, местами порывы северного ветра до 13м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 6..7 градусов, Северном 5..6 градусов, Северо-восточном 6 градусов, Восточном 5..6 градусов, Юго-восточном 6..7 градусов, Южном 6 градусов, Юго-западном 6 градусов, Западном 5..6 градусов, Северо-западном 6 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 5 градусов, на территории Новой Москвы облачно, без осадков, температура воздуха 5..7 градусов, местами порывы ветра до 15м/с. / meteonovosti.ru /



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