Новости погоды
На юге ЕТР станет теплее, и заморозки прекратятся
ИА "Метеоновости" / 12:21 Понедельник, 8 октября
Начало октября в южных областях Европейской территории России ознаменовалось усилением влияния антициклона, который стал причиной интенсивного ночного выхолаживания и, как следствие, заморозков в воздухе и на поверхности почвы. Прошедшей ночью 8 октября вновь в Краснодарском и Ставропольском краях, в Адыгее и Республиках Северного Кавказа отмечены заморозки интенсивностью -0,1..-2 градуса.
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В последующие несколько дней характер погоды начнет меняться. Антициклон отступит на восток, а на регион распространится ложбина южной депрессии. Существенных осадков она не спровоцирует, лишь понизит фон атмосферного давления и станет причиной усиления ветрового режима. Вместе с тем, в регион начнет поступать более теплая воздушная масса, способствуя повышению температуры и прекращению ночных заморозков. В ночные часы 9-11 октября ожидается от 5 до 12 тепла, днем воздух будет прогреваться до почти летних значений, 20..25 градусов, на черноморском побережье в районе Туапсе-Сочи и до +27.
Температура воды в Черном море у побережья Краснодарского края еще достаточно высокая, +21..+23 градуса, так что можно продолжить купальный сезон. / meteonovosti.ru /