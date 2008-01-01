

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Москву и Подмосковье вернется тепло



ИА "Метеоновости" / 11:55 Понедельник, 8 октября



дождя и похолодания. Но всплеск "ненастья" будет непродолжительным, все остальные дни недели в регионе сухо и тепло.



Ночью и утром в понедельник, 8 октября, столичный регион пересекли атмосферные фронты циклона, пролившие от 2 до 10 мм небесной влаги и понизившие температуру на 6-8 градусов.



Во вторник, 9 октября, власть над погодой в столичном регионе перейдет к западному антициклону. По прогнозам Метеобюро Москвы и Московской области давление подрастет и при переменной облачности обойдется без осадков. Температура ожидается в рамках климатической нормы: ночью воздух остынет до 1..3 градусов, по области местами до 0, а днем температура повысится до 10..13 градусов.



В среду, 10 октября, свои коррективы в погоду Подмосковья внесет североатлантический циклон, перемещающийся через районы Русского Севера. Сохранится переменная облачность с минимальной вероятностью осадков, а фон атмосферного давления и температуры изменятся - давление немного понизится, а температура станет выше.



Во второй половине недели новый западный антициклон вернет в регион антициклональный характер погоды. Будет солнечно и тепло, температура окажется выше климатической нормы на 4-5 градусов. В ночные часы в четверг 11 октября 4..9 тепла, в последующие ночи на пару градусов свежее, днем в основном 12..15 градусов.



Усиление влияния антициклона вновь спровоцирует интенсивный рост атмосферного давления, которое в пятницу 12 октября может достичь рекордных показателей. Это станет единственным негативным погодным фактором.



Период золотой осени продолжается, и погода текущей недели позволит в полной мере насладиться ее красотой. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



