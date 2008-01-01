

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Урал надвигается непогода



ИА "Метеоновости" / 11:19 Понедельник, 8 октября



циклон с активной фронтальной зоной, уже отметившийся дождями и понижением температуры в северной половине Центрального района и в Верхневолжье, устремился на восток, в направлении Урала.



Уже к вечеру сегодняшнего дня, 8 октября, циклон накроет уральский регион и сохранит свое влияние на погоду в течение ближайших суток 9 октября.



Ожидаются дожди разной интенсивности - в южных областях в основном небольшие, на Среднем Урале до умеренных и даже сильных. На севере территории в ночные часы, когда столбики термометров поползут вниз и регион пересечет холодный атмосферный фронт, к дождю будет примешиваться мокрый снег. Осадки будут сопровождаться резким ветром, порывами до 17-23 м/с. В Свердловской и Челябинской областях возможно усиление ветра местами до штормовых значений, до 25 м/с.



Погода в ближайшие сутки будет не только сырой и ветреной, но и довольно прохладной - днем 9 октября +4,+9, на юге региона до +12, в ночь на 10 октября от -2 до +4. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



