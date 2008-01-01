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Новости погоды

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В Москве день холоднее ночи

ИА "Метеоновости" / 10:40 Понедельник, 8 октября

  В Москве и ее окрестностях прохождение контрастного атмосферного фронта стало причиной аномального суточного хода температуры, при котором максимальные ее значения приходятся не на день, а на ночные часы.

Прошедшей ночью столичный регион находился в теплом секторе волнового циклона, перемещавшегося через север Центрального района и Верхневолжье. Теплая воздушная масса и плотная облачность, которая накрыла столицу, препятствовали ночному выхолаживанию воздуха и столбики термометров в Москве буквально "замерли" на отметке +14 градусов. От 13 до 14 градусов тепла было и на большей части Подмосковья.

Утром Московскую область пересек холодный атмосферный фронт, ветер с южного направления повернул на северо-западные румбы и начал поставлять более холодный воздух. Температура начала интенсивно падать. В Москве с 7 до 8 часов утра воздух остыл на 4 градуса - с +12,7 до +8,7; к 9 часам стало еще свежее - столбики термометров на опорной метеостанции ВДНХ опустились до отметки +5,8 градусов.

В течение сегодняшнего дня Москва и Подмосковье будут находиться в тыловой холодной части отступившего на восток циклона. Преобладание северо-западных ветров, несущих прохладу, будет препятствовать дневному прогреву воздуха и температура не поднимется выше 8..10 градусов.

Таким образом, сегодня 8 октября 2018 года в столичном регионе наблюдается обратный суточный ход температуры, при котором ночь теплее дня. / meteonovosti.ru /
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