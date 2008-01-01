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На Ямале и Таймыре штормовой ветер



ИА "Метеоновости" / 10:20 Понедельник, 8 октября



Через акваторию Карского моря смещается глубокий североатлантический вихрь, который значительно ухудшил ветровой режим северных районов Сибири. Значительный барический градиент и прохождение фронтальной зоны стали причиной штормового ветра на Ямале и Таймыре, где порывы достигали 25-27 м/с. На севере Таймыра сила ветра достигла урагана - 32 м/с.



В течение сегодняшнего дня, 8 октября, в регионах сохраняется вероятность сильного ветра и действует штормовое предупреждение о возможных порывах до 22-27 м/с, на северном побережье Таймыра до 27-32 м/с. При этом на Таймыре не обойдется без осадков в виде мокрого снега и снега, а значит, ветер может поднимать метели, что внесет дополнительный дискомфорт в погоду и может ухудшить видимость.



Ослабление ветра и улучшение погоды наступит лишь завтра, во вторник 9 октября, с отступлением вихря в акваторию Северного Ледовитого океана. / meteonovosti.ru /



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