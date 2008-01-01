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Температура в Сибири обновляет рекорды



ИА "Метеоновости" / 09:32 Понедельник, 8 октября



погода с температурными показателями, превышающими климатическую норму на 7-12 градусов, причем, максимального превышение над нормой температура достигает в северных районах.



Нехарактерное для октября тепло на просторы Сибири принес североатлантический циклон, перемещающийся вдоль арктического побережья России. В его теплом секторе оказалась большая часть региона, что привело к интенсивной адвекции теплого воздуха с юга. Накануне днем, 7 октября, максимальные значения температуры достигали во многих районах +13,+18 градусов, на юго-западе территории 20..24 тепла.



И, конечно же, не обошлось без новых температурных рекордов дня. Обновили абсолютные максимумы температуры для 7 октября два населенных пункта Туруханского района - Туруханск и Бор, где метеостанции зафиксировали значения +15,7 и +18,6 градусов соответственно. Причем в Туруханске рекорд, продержавшийся более полувека, обновился почти на 7 градусов.



Новым рекордом отметилась Тура, теперь абсолютным максимумом для 7 октября здесь считается значение температуры +14,7 градусов, что на 4,8 градуса выше предыдущего максимума, установленного в далеком 1933 году.



В рекордсменах оказались также Новосибирск, Барнаул и Чемал (Республика Алтай). Воздух здесь прогревался до +22,9, +23,9 и +23,6 градусов. Стоит отметить, что в Новосибирске рекорд обновился аж на 4 градуса. / meteonovosti.ru /



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