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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:05 Понедельник, 8 октября

  Первая неделя октября порадовала москвичей теплой погодой. Средняя температура воздуха почти на 4 градуса превысила норму. Но все же до рекордных значений максимальной температуре далеко. Самыми теплыми эти дни остаются в 1915, 1966, 1991 и 1999 годах, когда максимальная температура преодолевала двадцатиградусную отметку. В текущем октябре подобного не наблюдалось.

Сегодня, 8 октября, максимальная температура в столице ожидается чуть выше +10 градусов, а рекорд сегодняшнего дня принадлежит 2011 году. В нем 8 октября температура повысилась до 21 градуса. Самая холодная ночь также осталась позади, в далеком 1906 году, когда под утро воздух остыл до -4,9 градусов.

Погода сегодняшнего дня будет похожа на погоду, наблюдавшуюся ровно год назад. В 2017 году 8 октября ночью было +7,1, а днем +12,1 градуса.

Что касается осадков, самым влажным этот день был в далеком 1899 году, когда выпало почти 32 мм. Ночью и утром сегодняшнего 8 октября в столице тоже сыро, прошел дождь, но в основном небольшой и умеренный, и до рекорда, конечно же, не дотянул. / meteonovosti.ru /
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