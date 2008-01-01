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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:12 Понедельник, 8 октября



После того, как минувшей ночью через Московский регион прошел холодный атмосферный фронт, усилится рост атмосферного давления. Дожди прекратятся, лишь на юго-востоке и востоке области, в первой половине дня местами будет идти небольшой дождь. С северо-западным ветром, порывы которого местами могут достигать 12-15 м/с, продолжит поступать холодный воздух. Днем температура воздуха в столице сможет подняться лишь максимум до градусов 10, а в Подмосковье она будет в пределах 7..10 в северо-западной части области, до 12 тепла на юго-востоке. Атмосферное давление в середине дня повысится до 754 мм рт ст, что существенно выше нормального, относительная влажность воздуха около 60%.



Такие погодные условия неблагоприятно влияют на самочувствие людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и с бронхо-легочными недугами. Интенсивный рост атмосферного давления, может спровоцировать ухудшение самочувствия у лиц с неустойчивым артериальным давлением и с сердечно-сосудистыми заболеваниями. / meteonovosti.ru /



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