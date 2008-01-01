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Новости погоды

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Зима не спешит на Чукотку

ИА "Метеоновости" / 13:32 Воскресенье, 7 октября

  Не только сибирские просторы удивляют в текущем октябре температурными рекордами. Не по сезону тепло и на крайнем северо-востоке России, в Чукотском автономном округе. За прошедшие сутки среднесуточная температура в округе на 8-10 градусов превысила норму.

Так, на востоке округа, в Анадыре, за первую неделю октября температура уже дважды устанавливала суточные рекорды. 4 октября она повысилась до 9 градусов, 6 октября до 10.2 градусов.

6 октября городом рекордсменом стал и Уэлен, самая восточная точка России. Здесь максимальная температура составила +9.7, оставив предыдущий рекорд со значением +8.5 в 2016 году.

Аномально теплая погода в Чукотском а.о. сохранится и на предстоящей неделе. / meteonovosti.ru /
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