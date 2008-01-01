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ИА "Метеоновости" / 12:48 Воскресенье, 7 октября



К полудню воздух в столичном регионе прогрелся до +12:+14 градусов. На опорной метеостанции города, ВДНХ, в 12 часов было +12.8 градусов. При переменной облачности осадки по-прежнему отсутствуют. Атмосферное давление существенно не изменилось и составляет 746 мм рт ст, что немного ниже нормы. Относительная влажность воздуха уменьшилась до 63-71%. Ветер преимущественно юго-западный дует со средней скоростью 1-5 м/с, в районе Шереметьево порывы до 10 м/с. / meteonovosti.ru /



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