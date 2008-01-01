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Сильные дожди на европейской территории



ИА "Метеоновости" / 12:43 Воскресенье, 7 октября



Контрастный фронтальный раздел протянулся в западно-восточном направлении от Балтики до верховья Волги. На более активных участках фронта закручиваются волновые циклоны, которые и становятся виновниками ненастной погоды. В субботу один из таких циклонов испортил погоду в Санкт-Петербурге и близлежащих окрестностях. Дождь лил всю субботу и в ночь на воскресенье. В итоге в Ленинградской области выпало до 21 мм осадков. Сильные дожди прошли на севере Новгородской и юге Вологодской областях, где местами количество выпавших осадков составило 18 мм. В дождливой зоне оказалась и Ярославская область. И здесь октябрьская копилка осадков пополнилась на 18 мм. Дальше на восток дожди были не такими интенсивными, но, тем не менее, в Нижегородской области и в Марий-Эл выпало до 14 мм осадков.



В южной половине европейской территории погода оставалась во власти антициклона и здесь существенных осадков не отмечалось.



В начале недели в большинстве районов европейской территории атмосферное давление подрастет и дождей не ожидается. Лишь в верховье Волги прибывший с запада циклон начнет углубляться, обусловив дождливую и ветреную погоду. / meteonovosti.ru /



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