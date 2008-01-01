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Новости погоды

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Заморозки добрались до европейского юга

ИА "Метеоновости" / 12:01 Воскресенье, 7 октября

  По данным метеорологических станций и постов во второй половине ночи и утром 7 октября в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, в Адыгее и Чеченской республике сохранялись заморозки. Граница заморозков охватывает все большие территории. Минувшей ночью и утром в воскресенье ими стали Астраханская область, Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания, Ингушетия, а также в Карачаево-Черкесия. Температура воздуха в перечисленных выше районах в воздухе и на поверхности почвы понизилась до -0,1...-5,3.

Предстоящей ночью из-за антициклонального характера погоды в Ростовской области, Краснодарском крае, республиках Северного Кавказа (кроме Дагестана) сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0,-2 градусов. / meteonovosti.ru /
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